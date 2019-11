TMW - Juve, concorrenza bruciata: l'argentino Soulè è già a Vinovo

Fonte: inviato a Torino

Si chiama Matias Soulè. Ha 16 anni ed è un potenziale crack di mercato che la Juventus ha voluto portare a termine bruciando sul tempo la concorrenza di mezza Europa. Da un paio di giorni a Torino, ieri intercettato a Vinovo, in tribuna – come testimonia la foto di TMW -, per assistere al match degli Under 17 bianconeri. L’attaccante argentino, pescato nel vivaio del Velez Sardfield, sarà presto ufficializzato dal club e aggregato proprio all’organico a disposizione di mister Francesco Pedone.