TMW - Juventus-Douglas Costa, in corso gli accertamenti al J Medical

Fonte: Giovanni Albanese

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Douglas Costa è arrivato al JMedical per le valutazioni sulla lesione muscolare patita nell'ultimo turno di campionato. Attesa dunque in casa Juventus per conoscere le condizioni del brasiliano, soprattutto in vista dei prossimi impegni dei bianconeri, sia in campionato che in Champions League (alla gara col Lione mancano 16 giorni).