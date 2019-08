Fonte: da Milano, Ivan Cardia

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Tutta l'Inter è presente, nel centro di Milano, alla festa di compleanno di Lautaro Martinez. Presto l'argentino festeggerà con un nuovo contratto e con una maxi clausola rescissoria ma intanto è in compagnia dei compagni di squadra per festeggiare. La notizia va però oltre la curiosità: è in gruppo Mauro Icardi, presente, assieme alla moglie Wanda, con lo spogliatoio per festeggiare il Torito.