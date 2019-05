TMW - Lazio, allenamento a porte aperte. Striscione per Simone Inzaghi

Fonte: Dall'inviato, Riccardo Caponetti

Allenamento a porte aperte per la Lazio in quel di Formello. Il club biancoceleste ha organizzato la sessione odierna con la partecipazione dei tifosi per festeggiare il finale della stagione e la conquista della Coppa Italia. Dai supporter, un messaggio chiaro di appoggio al proprio allenatore: "Simone Inzaghi a vita".