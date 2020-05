tmw Lazio, allenamento mattutino: ritmi alti, ancora assenti Lulic e Strakosha

Nuovo allenamento mattutino per la Lazio si Simone Inzaghi che si è ritrovata al centro sportivo per proseguire la preparazione in vista della ripresa del campionato. Alta intensità per i biancocelesti, con partitella finale cinque contro cinque. Ancora assenti Strakosha, Vavro, Proto, Lukaku, Djavan Anderson e Lulic.