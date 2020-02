vedi letture

tmw Lazio, le ultime di formazione: oggi Inzaghi ha provato Caicedo con Immobile

Ultime sulla formazione della Lazio in vista della gara contro il Genoa. Acerbi si è allenato, come ha detto Inzaghi in conferenza, dovrà essere valutato ma dovrebbe giocare. Confermato Patric terzo di destra, con Radu a sinistra. Nella rifinitura odierna è stato provato Marusic, in vantaggio su Lazzari come quinto a destra. Stesso discorso per il ballottaggio Caicedo-Correa, con il primo messo oggi nelle prove tattiche insieme a Immobile.

Di seguito la probabile formazione: (3-5-2) Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Jony; Caicedo (Correa), Immobile.