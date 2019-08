TMW - Lazio, Lukaku migliora. In gruppo Acerbi, Lucas Leiva e Caicedo

Fonte: dall'inviato Riccardo Caponetti

Lazio in campo questa mattina per l'allenamento mattutina in vista dell'esordio casalingo stagionale: Acerbi, Lucas Leiva e Caicedo in gruppo e a disposizione per il derby contro la Roma. Lukaku migliora, inizia in gruppo e poi fa differenziato. Inzaghi aveva programmato due sedute oggi, ma ha annullato la seconda del pomeriggio.