TMW - Mandorlini: "Rummenigge si ambientò subito. Furono grandi anni"

Fonte: dal nostro inviato, Alessandro Rimi

Andrea Mandorlini, ex giocatore dell'Inter, ha parlato al Festival dello Sport a Trento, affrontando l'argomento relativo ai momenti trascorsi con Rummenigge: "Con Karl si condivideva la stanza, ma io non dormivo perché temevo di svegliarlo. Il vero incubo l’ho vissuto io (ride, ndr). Imparò presto a scherzare con i compagni, divenne parte del gruppo in tempi molto rapidi. In quegli anni qualcosa lasciammo, oltre a qualche trofeo".