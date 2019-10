Fonte: dai nostri inviati Giacomo Iacobellis e Lorenzo Marucci

Lorenzo Marronaro, presente a La partita delle leggende a Bologna, ha parlato in zona mista prima della gara tra i rossoblù e il Real Madrid: "Vengo sempre molto volentieri qui, ho ricevuto tanto affetto anche stasera e Bologna mi è rimasta nel cuore. Spero che possa fare sempre meglio, anno dopo anno. Mi auguro che la squadra possa mantenere la parte sinistra della classifica aspirando anche a un posticino in Europa. Qui ho fatto tutto quello che potevo, arrivando in Europa e vincendo una classifica cannonieri".