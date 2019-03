Fonte: Dal nostro inviato a Salisburgo, Raimondo De Magistris

Fabian ha dovuto interrompere anzitempo l’allenamento in casa Napoli: botta alla gamba sinistra per il centrocampista spagnolo, che dopo essersi fermato per 4-5 minuti ha tolto la pettorina e lasciato il campo di allenamento. Non sembra trattarsi di nulla di grave, probabilmente il giocatore del Napoli, in vista della gara di domani contro il Salisburgo, ha preferito non forzare. Capitolo Malcuit: dopo un piccolo consulto iniziale per un fastidio alla coscia, il terzino ha svolto regolarmente la partitella con il resto dei compagni.