tmw Napoli, lavoro tattico senza partitella. Nessun positivo dopo 7° ciclo di tamponi

L’idea dello staff medico è quella di effettuare test immunitari per capire se all’interno della squadra ci sia stato qualche soggetto che ha precedentemente contratto il virus

Il Napoli prosegue il suo lavoro al centro Sportivo di Castel Volturno, con la squadra che ha ripreso a lavorare in gruppo, suddivisa in due campi. Dopo la partitella di sabato (ed il giorno libero concesso nella giornata di domenica), la squadra ha svolto nella giornata di lunedì esercitazioni sui passaggi e lavorato sulla fase del possesso palla.

La squadra di Rino Gattuso è stata sottoposta al settimo ciclo di tamponi per il Covid-19, senza che mai nessuno risultasse positivo al test. Prossimamente l’idea dello staff medico è quella di effettuare test immunitari per capire se all’interno della squadra ci sia stato qualche soggetto che ha precedentemente contratto il virus senza manifestare sintomi.