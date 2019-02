Fonte: Dall'inviato a Siviglia

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Non solo la Lazio, in vista del ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League sono tante le assenze anche per il Siviglia. Squalificati l'ex Inter Banega e il difensore austriaco Wober, i nervionseses dovranno infatti fare a meno di altri cinque infortunati domani sera. Parliamo di Carriço, Aleix Vidal e Gnanon, oltre ai soliti lungodegenti Nolito e Gonalons.

Questa la probabile formazione:

Siviglia (3-5-2): Vaclik; Mercado, Kjaer, Sergi Gomez; Jesus Navas, Roque Mesa, Vazquez, Sarabia, Escudero; Ben Yedder, André Silva. All.: Machin.