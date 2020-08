tmwradio A.Paganin: "Juve, Dybala sacrificabile per il bilancio ma non CR7"

A commentare le news del giorno a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore Antonio Paganin.

Dybala-Pogba: farebbe lo scambio? Sarebbe di natura tecnica o per motivi di bilancio?

"Lo farei per il bilancio, perché la Juve potrebbe ottenere una plusvalenza, e poi riavrebbe Pogba. Sarebbe uno scambio che seguirebbe la linea Pirlo, che vuole un centrocampo fisico. Davanti ci sarebbe CR7, con una prima punta da scegliere, forse Dzeko, e poi ci sarebbe da fare qualcosina dietro. Certo non so quanto Dybala sia adatto al calcio inglese, ma con le qualità che ha difficilmente non farebbe bene".

E se la scelta fosse stata tra Dybala e Ronaldo?

"Non è partito titolare troppo spesso, sia con Allegri che con Sarri. Non ha mai trovato continuità, oltre che equilibri. Se devi andare a prendere un sostituto di Ronaldo, devi andarlo a prendere adesso. Per me la Juve ha qualche carta nascosta, altrimenti non penserebbe di dare via a cuor legger uno dei due. Ronaldo poi smuove qualcosa a livello di marketing, rispetto a Dybala. E con i problemi di bilancio non è da sottovalutare".

E un scambio Dybala-Benzema?

"Lo cambierei subito. Punterei però per arrivare a Dzeko, che è molto più completo. Ronaldo ha mascherato un centravanti vero che non c'era".

Vedendo il Lipsia, che chi tra i tifosi del Milan rimpiange già il mancato arrivo di Rangnick:

"Sarebbe stato curioso, per quello che è stato il risultato del Lipsia. Ma è difficilmente traslabile al Milan, perché fare una sorta di U23 sarebbe impossibile. Perché sono diverse le storie. Dopo anni di progetti sbagliati, non si poteva chiedere pazienza ai tifosi. L'idea dell club è quello di valorizzare giocatori e venderli, vedi con Haaland. E' una filosofia difficilmente esportabile quella in Italia".