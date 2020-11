tmw radio A.Paganin: "Serie A, troppi impegni e big come Juve e Inter così faticano"

L'ex calciatore Antonio Paganin a TMW Radio, durante Maracanà, ha commentato così l'ultimo turno di Serie A.

Un commento veloce sull'ultima giornata?

"Ibra e Ronaldo hanno tenuto a galla Milan e Juve. Juve che stranamente mi è piaciuta".

Conte sbotta di nuovo nel post-Atalanta:

"C'è un problema di base: i tanti impegni che limitano i club di vertice. Non ci si riesce ad allenare bene e questo incide nelle prestazioni. Così si perde intensità di gioco, così come sta accadendo all'Atalanta".

Quale la soluzione?

"Sarebbe stato necessario concedere una mini-preparazione, una pausa per permettere ai club di prepararsi. Potrebbero farlo, facendo sì che le Nazionali attingano da altri giocatori che non sono all'estero. Se ti mancano i giocatori importanti, logico che poi ne risenti".

Serie A, la preparazione non c'è stata. Però certe big potevano e dovevano fare meglio. Vedi Juve e Inter:

"E' un qualcosa che vediamo anche in Premier, dove è davanti il Leicester, così come in Spagna, dove Real e Barcellona hanno perso parecchi punti. Prima che i valori si vadano ad assestare ci vorrà del tempo. Gli impegni ravvicinati bruciano più energie mentali che fisiche. Basta poco in questo contesto ad andare in tilt".