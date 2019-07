TMW RADIO - Accardi: "Barella andrà all'Inter, decisiva la sua volontà"

© foto di Federico De Luca

Beppe Accardi, procuratore, è intervenuto durante Stadio Aperto, la trasmissione di TMW Radio, per parlare di mercato.

Su Barella

"Va all'Inter, la volontà del giocatore è troppo importante. Il Cagliari proverà fino alla fine a mandarlo a Roma, ma la volontà del giocatore sarà fondamentale".

Su Lukaku

"Non si discutono le qualità di Icardi, ma si è creata una situazione paradossale. Lo scorso anno valeva 100 milioni, per colpa del gossip si è dimezzato il suo valore. Oggi qualsiasi club valuta tutto il mondo Icardi e non solo il calciatore".

Su Buffon

"E' un personaggio che può solo che far bene alla Juventus. Per quella che è la Juve di oggi, deve essere da supporto al primo portiere e al tecnico. E' più un ruolo di aiuto alla squadra che altro".

Su Higuain

"Alla Roma? Si può fare, ma prima di darlo per partente ci penserei dieci volte. Si sa quanto lo apprezza Sarri. Finchè non lo vedo, non ci credo. Il campionato inglese è diverso, le condizioni erano diverse. Ha fatto tanti gol nel calcio italiano e può tornare a essere quello visto a Napoli".

Sulla Fiorentina

"Le dichiarazioni di Commisso sono state molto pesanti, si è preso la responsabilità su quanto ha detto su Chiesa. Se si riparte da lui, vuol dire che vuole fare una squadra importante".