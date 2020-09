tmwradio Accardi: "Juve, Ronaldo ingestibile. Napoli, giusto puntare su Osimhen"

A TMW Radio, durante A Tutto Mercato è intervenuto l'agente Fifa Beppe Accardi, che ha parlato di mercato.

Osimhen il vero e unico colpo in Serie A finora?

"Finalmente c'è una società che ha il coraggio di andare a prendere giocatori forti ma giovani .in tante altre squadre stanno arrivando elefanti che si portano dietro solo il nome. Lo conosco e credo sia uno dei prospetti più importanti al mondo della sua età. Va apprezzato il fatto che il Napoli abbia speso tanti soldi per un giocatore del genere. La finale di Champions ci ha insegnato che non abbiamo il coraggio di fare delle scelte importanti. I talenti sono dappertutto, lo dimostra il Bayern Monaco. Il fatto che il Napoli abbia preso un giovane così importante vuol dire qualcosa. Con Gattuso crescerà".

Un giudizio sull'operazione Karsdorp-Atalanta, che potrebbe saltare:

"Gasperini è talmente bravo che è capace di far diventare giocatore anche chi cammina con le stampelle. Ha saputo creare insieme al presidente un sistema che funziona. In Italia sono due i sistemi che funzionano: Juventus e Atalanta. Sono sistemi di lavoro talmente perfetti che se esce uno ed entra un altro, poco cambia nell'ingranaggio della squadra. E' la logica che funziona e questo li ha portati lontano. L'Atalanta continuerà a costruire questo miracolo, perché ci sono poche teste a comandare. Una squadra che può seguire lo stesso modello è l'Hellas Verona. E poi c'è la Lazio, con Tare".

E la Juventus?

"Va data la palma d'oro come premio ai tecnici delle ultime due stagioni. Gestire la Juve con Ronaldo è impossibile. Prima di lui, i giocatori giocavano per la Juve, ora è cambiato il modo di pensare. In una logica di calcio organizzato è impossibile gestire Ronaldo. Oggi il giocatore che sa spostare davvero gli equilibri è Ibrahimovic".