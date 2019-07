© foto di Insidefoto/Image Sport

L'avvocato Roberto Afeltra è intervenuto a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, per parlare di Icardi e non solo.

Su Icardi e la possibilità di accusare l'Inter di mobbing

"C'è il contatto Inter-Juve, ma entrambe hanno la possibilità di fare una forte plusvalenza con lo scambio con Dybala. Mobbing? E' errato, perché non si tratta di aver sottostimato le sue mansioni. C'è la violazione della clausola che un giocatore sotto contratto deve poter svolgere la sua attività. Fino ad oggi, questa ipotesi non c'è, così come quella della violazione della clausola per gravi inadempienze della società. E' stato Icardi che non ha giocato, inviando una consulenza medica. Poi era ritornato ad allenarsi e a giocare".

Su Barella

"Andrà all'Inter, vicino a lui c'è Nainggolan, che ha chiesto di rimettersi in gioco e di essere valutato in ritiro. Dzeko? C'è anche l'opzione Llorente, che è stato un suo calciatore. Sarà una bella Inter il prossimo anno".