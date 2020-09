TMW RADIO - Anellucci: "La Lazio parte davanti a tutte. Come può Mancini rinunciare a Immobile?"

tmwradio Anellucci: "La Lazio parte davanti a tutte. Come può Mancini rinunciare a Immobile?"

Ai microfoni di TMW Radio è intervenuto il procuratore Claudio Anellucci, partendo dalla situazione legata a Messi.

Un commento sulla vicenda Messi?

"Non serviva questo comunicato di conferma per capire come stessero le cose. Comunque che si chiami Messi, Ronaldo e Dybala, se un giocatore chiede di andare via deve essere mandato. Giocare controvoglia non vada bene per nessuno. Forse Ronaldo lo ha dimostrato nella vicenda con Real, la stessa cosa vale con Messi. Clausola o non clausola, quando uno è scontento deve andare via".

Se Messi forza tanto la mano vuol dire che un altro accordo già lo ha?

"Non si è comportato bene col Barcellona. Si sente più catalano che argentino, il torto lo sta facendo a tutti. Sarà il giocatore più forte al mondo da un'altra parte, lui ha un accordo col City e con Guardiola. Si sono scelti, ora se riuscirà a liberarsi la destinazione sarà quella".

Problema modulo dell'Italia di Mancini oltre al solito dubbio attaccante centrale.

"Risposta secca: non puoi non far giocare Ciro Immobile. Uno con questi numeri va fatto sempre giocare da titolare".

Avesse avuto Balotelli al top della forma, Mancini avrebbe puntato su di lui?

"Ho sempre apprezzato il lavoro di Raiola su Balotelli, ha fatto diventare mediaticamente forte un giocatore discreto. Deve la sua carriera a Raiola. Prima viene la testa, poi il giocatore. Con due piedi non vai da nessuna parte, senza testa resterai sempre fermo".

La tua griglia di partenza della Serie A?

"Lazio, Juventus, Inter, Napoli, Milan, Atalanta e Roma. Senza lockdown il campionato non finiva in quella maniera. La Lazio era già avanti, con una gara a settimana e con una squadra pronta. Sarebbe finita diversamente senza coronavirus. Ripartendo credo che ci sarà quell'alchimia nella rosa della Lazio e perché credo abbia l'allenatore più bravo di tutti".