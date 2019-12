TMW RADIO - Avv. Cascella: "Brexit, la Premier può perdere tanti campioni"

© foto di Pietro Mazzara

L'avocato Angelo Cascella, consulente di diritto sportivo, ospite di TMW Radio, è intervenuto per parlare degli effetti della Brexit sulla Premier League.

Sul rischio della Premier di impoverirsi di campioni

"Dal punto di vista teorico è un rischio concreto, visto che la percentuale di calciatori comunitari è altissima, oltre il 40%. Il numero di extracomunitari è del 20%. Vediamo una lotta tra Federazione e club: da un lato ci sono le idee della Lega, organo più politico, che preme per aumentare da tempo il numero di calciatori di formazione e ridurre nel contempo i calciatori stranieri, da 17 a 12. Se non si individueranno nuovi criteri, si applicheranno quelli vigenti. C'è il rischio di depauperare la Premier. Se la norma rimane quella, senza una modifica, non ci sarà via di scampo. I tifosi stessi non so quanto ne siano consapevoli delle implicazioni. I club spingeranno per la libertà di considerare i calciatori comunque comunitari".

Sugli U18

"Le norme Fifa non consento il tesseramento, se non con qualche eccezione, tipo per persone che si trasferiscono con il nucleo famigliare per motivi differenti dal calcio. Ricordiamo tutti le sanzioni al Barcellona nel 2014. Il mercato è internazionale ormai, anche le squadre Primavera italiane sono infarcite di stranieri. Le norme ci sono, vedremo quali saranno gli escamotage per tesserare anche loro".

Sui calciatori inglesi in Europa

"Se i calciatori non dovessero essere più comunitari ,ci sarà un effetto reciproco. Ma vedremo le normative dei singoli Paesi come saranno applicate. In Italia c'è il limite numerico per l'acquisto, ma cambia se vengono da altri club italiani".