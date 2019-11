TMW RADIO - Battistini: "Juve favorita, al Milan serve la partita perfetta"

L'ex calciatore Sergio Battistini è intervenuto in diretta durante Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, per parlare del big match di giornata.

Su Juventus-Milan

"Spesso ci sono delle partite dove i favoriti non fanno risultato. La Juve lo è nettamente ma il Milan ha mille motivi per fare risultato e uscire da una situazione delicata. Servirà una partita perfetta. Nelle ultime partite nel Milan ho visto alcuni giocatori sottotono. Pioli sta cercando di trovare l'assetto giusto, non è facile entrare in una squadra con problemi. Il Milan deve trovare equilibrio e fare una serie di risultati positivi consecutivi, altrimenti è difficile risalire la china".

Sulla Juventus di Sarri

"Non è ancora il calcio spumeggiante che aveva proposto a Napoli, forse è anche questione di giocatori. Ci sono campioni e i risultati comunque arrivano, poi le riserve potrebbero comunque lottare per vincere il campionato. Il potenziale è talmente forte che i risultati arrivano, ma non è il gioco che si aspettavano gli juventini".

Sui ricordi di Juve-Milan

"Mi ricordo di una partita in cui si fece male Collovati, il mister mi spostò in difesa e mi scontrai con Bettega. Per me che ero giovane fu una grande emozione".