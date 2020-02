vedi letture

tmwradio Bellucci: "Mertens? Forse troppi i 7 milioni chiesti per il rinnovo"

L'ex attaccante Claudio Bellucci ha parlato del Napoli e non solo in diretta a TMW Radio, durante Maracanà.

Il Napoli doveva osare di più col Barcellona?

"Vedendo la partita, Gattuso l'ha preparata per far sfruttare ai suoi le ripartenze. Il Barcellona ha fatto la partita con un possesso palla stucchevole. Ad un certo punto sembrava volesse addormentare la partita, quasi a voler chiamare all'azione il Napoli. Non ricordo nel primo tempo azioni pericolose del Barcellona, anzi, il Napoli poteva chiuderlo sul 2-0. Nel secondo tempo il calo è stato fisiologico, visto che è complicato essere sempre al 100% concentrato".

Perché Conte voleva così tanto Vidal?

"A parte l'episodio dell'espulsione, non è dispiaciuto. Mi ricordo che anche Guardiola, che lo ha avuto al Bayern, diceva che lo voleva con lui se doveva scendere in guerra. Conte lo voleva all'Inter, ma non ci vuole solo carattere. Bisogna giocare e il cileno a volte va oltre in certi comportamenti, sia in campo che fuori. E Conte voleva uno pronto a vincere, ma lo è anche Eriksen".

Tu lo terresti Mertens?

"La lettera bisognerebbe scriverla a Mertens e non al presidente. Ha portato giocatori importanti e può privarsi di uno come lui. Penso che l'attaccamento che dimostra sia evidente. Serve trovare un punto d'incontro. Richiesta esosa? Dare 7 milioni a un giocatore di 32 anni è una grande sorpresa".