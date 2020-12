tmw radio Bergonzi: "Juve, l'arbitro Frappart? Una predestinata. Ha grandi qualità"

L'ex fischietto Mauro Bergonzi a TMW Radio, durante Maracanà, ha commentato così l'esordio in Champions di Stephanie Frappart, primo arbitro donna: "Dimostrerà che è molto più brava degli uomini. E' già un arbitro molto esperto. Ha fatto la Supercoppa tra Liverpool e Chelsea, ha partecipato a due Mondiali femminili, ha fatto due gare di Europa League. A quanto si sente dire da Rosetti, è capace, decisa, tenace, con una grande preparazione atletica. I giocatori si comporteranno in maniera normale, non vedo grandi differenze. E' vero, è la prima volta e rende tutti curiosi, ma dobbiamo abituarci perché le donne arrivano anche in campo arbitrale ed è un bene. Ho visto che ha un ottimo dialogo con i calciatori ed è una grande qualità. E' una predestinata".