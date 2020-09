tmwradio Bianchi: "Atalanta, da Gasperini un segnale. Dzeko più di Suarez per la Juve"

L'ex attaccante Rolando Bianchi a TMW Radio, durante Maracanà, ha commentato così il momento attuale dell'Atalanta di Gasperini.

Preoccupazione dell'ambiente dopo le parole di Gasperini sull'organico.

"Gasperini spesso fa questo tipo di interventi per stimolare l'ambiente. Sa però che la rosa è competitiva, stanno entrando profili di qualità. Vuole creare attenzione anche nello stesso club perché confermarsi è complicato e sa le pressioni che dovrà gestire quest'anno. Karsdorp? Al netto dei problemi fisici, se Gasperini ha dato il suo benestare vuol dire che sa come gestirlo e credo che Bergamo sia la città giusta per ripartire dopo mesi complicati".

Per avere totali ambizioni e continuare la crescita, di cosa ha bisogno l'Atalanta?

"Deve giocare sempre per la salvezza, non si può pensare sempre troppo in grande. La crescita deve continuare, è complicato mantenersi a livelli alti, però penso possa continuare a crescere continuando a conquistare l'accesso in Champions League, è quello l'obiettivo. Non si può pensare allo scudetto, la forza economica non è ancora di quel livello, bisogna continuare con questa mentalità giovane e innovativa".

Dzeko o Suarez, chi prenderesti alla Juventus?

"Sono due giocatori diversi e straordinari. Dipende dalla tipologia di gioco di Pirlo, Dzeko è più congeniale secondo me, ti permette di modificare la tipologia di gioco. Anche se Suarez è un attaccante europeo, se ne valutiamo l'importanza all'interno del gioco prenderei la punta giallorossa".