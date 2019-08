TMW RADIO - Bisoli: "Fiorentina tornerà grande. Cagliari, che mercato"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

L'allenatore Pierpaolo Bisoli ha parlato a Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio, dei vari temi di giornata.

Sul mercato

"Ogni tecnico vorrebbe in ritiro tutta la squadra, ma ormai il mercato è sempre aperto e uno si deve preparare. Sappiamo che è una cosa diversa rispetto ai miei tempi. Oggi si deve stare attenti ai bilanci e tutti sanno di dover convivere con questa situazione".

Sul ritorno di Nainggolan al Cagliari

"E' una delle protagoniste del mercato estivo, sarebbe la migliore se dovesse prendere Defrel. Nainggolan ha fatto una scelta di cuore e non vorrà deludere il pubblico. Ha ancora 3-4 anni di carriera e il Cagliari si è assicurato un grande giocatore. Non ha avuto un rendimento costante Nainggolan, ma non è stata così pessima come qualcuno vuole farla passare. Quando vai in un'altra squadra, ci vuole un po' di adattamento. Utile a Conte? Privarsene per fare un gruppo omogeneo a volte funziona. Lui ha valutato questo insieme alla società. Non c'è niente di male".

Sulla Serie B

"E' difficilissimo, ci sono tante partite e non esiste una netta favorita. Sarà come sempre un campionato vincente. Lo scorso anno è stato falsato, è stata data una pessima immagine a livello Europeo. Spero quest'anno si parli solo di campo e non di tribunali".

Sul Brescia

"Tonali? C'è un presidente che ha un'ottima visione del calcio. Ha un gruppo importante e non vuole privarsene, per questo si passa dalla conferma di Tonali. Prima di privarsi dei suoi gioielli, ci penserà cento volte".

Sulla Fiorentina

"La società ha dato una bella linea, Chiesa non si tocca, a meno di offerte irrinunciabili. Vuole riportare la Fiorentina dove merita. Diamogli tempo, serve assemblare una squadra. Bene Badelj e la riconferma di Chiesa. La Fiorentina farà parlare di sè, ma guai a volere tutto e subito".

Su Defrel

"Ha fatto 10 gol alla Samp, non è poco. E' un giocatore che può ricoprire più ruoli in attacco. Se lo prende il Cagliari, fa un grande colpo. E' un grande affare, anche perché è un ragazzo esemplare, poi ha doti importanti. E fa le due fasi, che nel calcio è importante".

Su Icardi

"Non è facile cancellare una pagina così. Dovrà ripartire da zero e rimettersi in gioco. E' uno che fa gol e le squadre di prima fascia ci dovranno pensare".