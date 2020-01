TMW RADIO - Braglia: "Paratici deludente, la Juve rimpiange Marotta"

L'ex portiere del Genoa Simone Braglia è intervenuto a TMW Radio, durante Maracanà, per parlare dei temi del momento.

Che ne pensi del caso Criscito, accostato alla Fiorentina?

"C'è qualcosa che ha rotto il rapporto di fiducia tra Criscito e la società, altrimenti non si spiega questo affare, che comunque sembra saltato. Comunque la società di calcio non è mai stata a scopo di lucro, ma un veicolo di marketing per le holding del proprietario. E' giusto che sia così. Dal 2000 in avanti sono diventate aziende, da cui il proprietario guadagna".

E sulle voci che voglio Giroud?

"Farebbe comodo a qualsiasi squadra. Se Lampard però dice che non è chiusa, a meno di rilanci stratosferici, resterà a Londra".

Un giudizio su Paratici:

"Emre Can? Credo che ci siano delle discrepanze all'interno della Juventus e che possano giocare all'interno dell'economia dello spogliatoio. Troppa gente e poco amalgamata. La Juve ha un grosso buco in mezzo al campo, che è un ruolo nevralgico per gli equilibri della squadre. E questo incide sul resto. Non credo che sia positiva la gestione Paratici e che possa rimpiangere Marotta".