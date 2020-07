tmwradio Brambati: "Milan, Pioli scelta sorprendente. Inter, Lautaro vuole andare via"

vedi letture

A dire la sua sui temi del mercato è stato a TMW Radio, durante Maracanà, l'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati.

Pioli rimane al Milan, che ne pensa?

"E' una scelta sorprendente, perché io non me la sarei aspettata. Continuo a sostenere che i risultati del post-lockdown non sono così veritieri. Ci sono squadre che hanno cambiato positivamente e negativamente. La società dice che è dovuto al lavoro svolto. Non capisco come una terza scelta (dopo Giampaolo e Spalletti), nel giro di poco tempo, abbia fatto cambiare tutto. E poi ogni anno fuori dalla Champions è un anno di fallimento. L'uomo giusto, lo ripeto, era Gattuso".

Lautaro ha detto che darà il 100% per l'Inter e ha elogiato Conte. Rimarrà?

"Lui vuole andare al Barcellona. Ma che poi si raggiunga un accordo è tutto da vedere. Ora vedremo se proveranno a convincere il giocatore a rimanere. ma il rinnovo è molto lontano, vedendo le cifre proposte dal Barcellona. Per me sono solo parole di circostanza. Per me i procuratori stanno lavorando per accontentare il giocatore. Prima del Covid l'accordo era fatto per il prezzo della clausola rescissoria, ma la pandemia ha mandato tutto all'aria".

Fiorentina, novità sulla panchina Viola?

"Sarei contentissimo se dovesse rimanere Iachini. Se vuoi alzare l'asticella devi tenere Chiesa e Castrovilli, aggiungendo giocatori importanti. Non si deve pensare solo all'allenatore. Devi dargli giocatori all'altezza. Vedremo quale sarà l'obiettivo della Fiorentina".