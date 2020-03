tmwradio Brambati: "Milan, via tutti i difensori se vuoi essere al top"

vedi letture

Tanti i temi da discutere anche oggi a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio. A parlarne è stato l'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati.

Terresti i difensori del Milan attuali?

"Se i difensori del Milan sono questi e discutono contratti milionari, Giacomo Ferri giocava 20 anni titolare. Se vogliono fare un Milan che vivacchia tra il settimo e ottavo posto li tengo tutti, anche Romagnoli".

Il Torino invece che deve fare?

"Mi ha deluso, partiva come outsider per l'Europa. Sono stupito di come uno come Giacomo Ferri non sia all'interno del quadro tecnico. Dovrebbe essere integrato nella società. Andando via Petrachi, avrà fatto qualche errore ma il Torino ha cominciato ad andare male. E' mancata la sua figura di ds".

Che futuro per Donnarumma?

"Il procuratore è bravo e capace. Il giocatore poi è richiestissimo nelle squadre top che devono cambiare portiere".