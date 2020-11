tmw radio Brambati: "Napoli-Milan fondamentale. Juve-Inter-Atalanta, serve salto di qualità"

A commentare la ripartenza del campionato di Serie A a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati.

Da chi si aspetta una partenza a razzo?

"Napoli-Milan, dovesse vincerla uno o l'altro, sarebbe una grande spinta per l'autostima. Il Milan ha il vantaggio di avere il tecnico fuori piuttosto che i calciatori. Se dovesse perdere, sarebbe la prima sconfitta e il Napoli farebbe un bel passo in avanti".

Roma, Smalling ha ribadito che voleva tornare nella Capitale:

"Solskjaer prende tanti soldi e sta facendo danni allo United. Sono deluso perché mi avevano detto che lavorava bene, che aveva idee innovative e invece...".

Inter, Eriksen ancora fuori?

"E' arrivato e deve dimostrare di valere quando gioca, indipendentemente da come la pensa il tecnico. Quando è sceso in campo, è sempre stato sotto ai suoi standard".

Chi farà di più in questo ciclo di partite fino a Natale?

"Influirà il percorso nelle Coppe. Mi aspetto un salto di qualità della Juventus ma anche da Inter e Atalanta. Saranno queste le protagoniste del campionato".

Lazio: Luis Alberto, dopo le polemiche, sarà in campo. Giusto così?

"Giusta la multa, anche se i compagni sono contenti che qualcuno abbia avuto il coraggio di dire certe cose, anche se in modo precipitoso. Per me fa bene Inzaghi a farlo giocare".

E il giocatore protagonista del turno?

"Ronaldo e Mertens".