tmwradio Bucchioni: "Milan, serve un colpo in difesa. Kantè fondamentale per l'Inter di Conte"

vedi letture

Per dire la sua sui sorteggi europei delle italiane a TMW Radio, durante Maracanà, è stato il giornalista Enzo Bucchioni.

Un pensiero sui gironi delle italiane in Europa League:

"Forse il Milan ha preso un girone più complicato. Ci sono nomi blasonati ma non come una volta. Sembrano gironi semplici per le italiane, che hanno una caratura tecnica superiore. Importante sarà l'approccio. Sono squadre alla portata ma bisogna approcciare con la giusta mentalità. Non come ha fatto il Milan con il Rio Ave".

Che segnale ha dato il Milan di ieri?

"Mi è sembrata una squadra entrata in campo con sufficienza. Certe partite devi risolverle subito. Se vai molle e aspetti la giocata vai in difficoltà. Spero che serva come lezione al Milan, a cui serve qualcuno in difesa. Si sono visti dei limiti lì dietro. Sul mercato deve fare un colpo importante".

Inter in un gruppo di Champions alla portata?

"Il G'ladbach è insidioso, così come lo Shakhtar, servirà un grande impegno per qualificarsi. Deve metterci tanta energia".

Inter che segna tanto e subisce molto. Cosa serve per trovare l'equilibrio?

"Bisogna chiederci perché Conte vuole Kantè. Manca qualcuno che difenda la difesa e chiuda le linee di passaggio. Forse ci metterà Vidal e se non dovesse arrivare Kantè, ma è una squadra che così sarebbe perfetta. Hakimi mi ha impressionato, mi chiedo come non potesse giocare nel Real Madrid, è più forte di Cancelo. E' stato un grande colpo e ora l'Inter è pronta per l'assalto allo Scudetto. Hanno giocatori interscambiabili ma soprattutto tanta mentalità. Il lavoro di Conte sta arrivando".

Atalanta pronta all'assalto Scudetto? E in Champions?

"Mentalmente non può fare dei calcoli, la squadra è maturata ed è cresciuta. Deve però sempre giocare il suo calcio intenso e provare ad andare avanti sia in campionato che in Champions. Calcoli non vanno fatti".

Lazio in un girone abbordabile?

"Non mi sembra attrezzatissima per andare avanti su due fronti. Il girone ha squadre abbordabili, ma vedo sempre problemi di organico. C'è sempre un divario tra titolari e riserve e devi usarne tanti in questa stagione".