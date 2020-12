tmw radio Cagni: "Inter, Lukaku meglio anche di Haaland. Atalanta stanca mentalmente"

A commentare le italiane nelle Coppe a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato mister Gigi Cagni.

Un pensiero dopo la vittoria dell'Inter contro il Borussia. Ma bisogna fare anche una riflessione sul mercato dell'Inter:

"Eriksen? Ormai è colpa sua, ha giocato spezzoni, ma poi è lui che doveva far vedere qualcosa. Per il resto ci sono delle responsabilità di Conte, perché non è ancora riuscito a far esprimere questa squadra per le potenzialità che ha. Riguardo ieri sera è positivo che quando deve vincere, vince, quindi vuol dire che le qualità le ha questa squadra. Conte continua a insistere con i tre difensori e non se lo può permettere. Non può pensare di prendere tutti quei gol".

Come valutare il periodo di Vidal?

"La cosa più importante per un tecnico è costruire una base. E anche Antonio Conte nelle ultime partite sta cercando qualcosa che non è quello che lui ha in testa, qualcosa di diverso. Sta sbagliando perché non ha avuto tutti i giocatori che voleva per il suo gioco. Ora deve tornare indietro".

Lukaku è il miglior 9 in circolazione?

"Sarebbe il mio centravanti ideale. E' il migliore del suo tipo, è quello che sa far salire la squadra, fa sponda per gli esterni e poi riprende palla in area. Haaland è addirittura secondo dietro al belga in questo momento".

Atalanta che ha deluso di nuovo:

"Si vede che la squadra è stanca. Se non è al 100% con giocatori di quel tipo, l'Atalanta perde molto. Per me c'è soprattutto stanchezza mentale e quindi forse è anche Gasperini che dovrebbe mollare un po'".