Cagni: "Juve, Dybala non è un fuoriclasse. Atalanta-Gomez? E' finita"

A commentare le notizie di giornata a TMW Radio, durante Maracanà, è stato mister Gigi Cagni. Ecco le sue parole:

Dybala, situazione di stallo per il rinnovo con la Juve. Cosa succederà?

"E' un fuoriclasse ma non un campione, e la Juve per vincere ha bisogno di campioni. Negli anni ha dimostrato di saper vincere 10-15 partite da solo, ma devi vincerne di più per essere un campione. In certe situazioni non basta essere fuoriclasse. Alla Juve ha fatto vedere che non è un titolare, così come nella Nazionale argentina".

Come andrà a finire dopo le parole di Agnelli?

"Va vista dalla parte della Juve e del tecnico. La Juve vuole vincere tutto e fa i suoi calcoli. Per vincere tutto, devi avere dei giocatori di personalità, tecnicamente forti, un tecnico capace. Se Agnelli è arrivato a dire certe cose, è perché forse serve a stimolarlo e a capire qualcosa. L'allenatore ha fatto di tutto per Dybala. Oggi è il giocatore che deve dimostrare sul campo".

Caso Gomez, cosa succederà ora con l'Atalanta?

"E' finita. Non doveva fare certe dichiarazioni sui social. Il giocatore deve dare retta all'allenatore. Sicuramente la vicenda nasce da lontano".