Per parlare della giornata di campionato a TMW Radio, durante Maracanà, è intervenuto mister Luigi Cagni.

Che dice di Pioli, pronto ad andare via ma vincente con il Milan ora?

"Chi comanda ha deciso di fare una cosa, l'errore è stato quello di renderlo pubblico troppo presto, è una cosa bruttissima nei confronti di un tecnico che sta allenando. Complimenti al tecnico che sta ottenendo risultati. Il Milan negli ultimi anni ha sbagliato nei dirigenti, che poi hanno scelto male i tecnici".

Grande merito al Milan contro la Juve?

"Ci ha sempre creduto, anche sotto di due gol. Demerito della Juve perché si è fatta rimontare in poco tempo. L'allenatore ora è determinante. Sarri ha detto che ha fatto 60 minuti alla grande, ma li ha visti solo lui. E' stata alla pari in realtà. Ascolto Sarri in partita, dice o di rimanere corti o di velocizzare la palla. Se devo vincere una partita, non sto a vedere se gioco bene o male. Devo saper leggere la situazione e molti allenatori non sanno farlo. Deve stare sulla linea di campo e guidare i giocatori. Ha pesato molto poi l'assenza di De Ligt".

Che commento sull'Inter?

"Non sta vedendo bene la realtà. Aveva capito prima del Covid che poteva fare qualcosa di più. Ora non sta recuperando e non sta capendo che deve pensare ad altro. Deve essere più umile, la squadra non riesce più a fare le cose che chiede lui e i giocatori sono peggiorati, soprattutto i difensori".