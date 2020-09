tmwradio Cagni: "Milan, Tonali è un regista e non una mezzala. Curioso di vedere Pirlo"

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, mister Gigi Cagni ha parlato dei temi del momento.

L'agente Durante ha detto che spesso si prendono giocatori di cui non si conoscono le caratteristiche:

"Ero quasi sempre io che dovevo adattarmi a chi arrivava. Si deve cercare di snaturare il giocatore. Ma dipende anche dall'età del calciatore".

E su Tonali che ne pensa?

"Curioso di vedere il suo ruolo a fine anno. Per me è un regista, molti dicono invece che è una mezzala. Giocherei con 3 centrocampisti, con il regista e due mezzali. E lui farebbe il regista. Lui in mezzo con Bennacer? Non esiste proprio".

Pirlo vuole una Juve con una difesa alta e aggressiva:

"Sono curioso. Da giocatore ha avuto grande personalità. Conosce tutti, l'unico problema che avrà è quello della gestione di una partita e di tante variabili. La lettura della gara, perché è una cosa è giocare, una cosa essere fuori. Avrà dei problemi, di sicuro, ha delle qualità, ma è un tecnico ora. Vedo qualcosa di meglio rispetto a Simone Inzaghi, ma che poi è diventato un ottimo tecnico".