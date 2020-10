tmwradio Cagni: "Nazionale troppo leggera. Juve, sarà un anno difficile per Pirlo"

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, mister Gigi Cagni ha parlato dei temi del giorno:

Cosa succederà con Juve-Napoli?

​​​​​​​"Le regole, se le accetti, vanno rispettate. I presidenti si sono detti che comunque avrebbero dovuto avere loro un comportamento sportivo, al di là del protocollo. Se c'è da cambiarlo, il protocollo va cambiato. Prima però rispetti le regole che ci sono. De Laurentiis ha voluto fare qualcosa che era al di fuori degli accordi presi".

Immobile: perché non viene preso in considerazione da Mancini?

"In Germania non è andato bene, così come in Spagna. Ha fatto bene solo alla Lazio, vuol dire che è adatto per quel gioco. Per Mancini non è adatto per il gioco che vuole fare. E' un grande attaccante ma per un certo tipo di gioco. Abbiamo una Nazionale tecnicamente molto forte ma fisicamente no. E sarà un grosso problema. Siamo una squadra, rispetto alle altre big, troppo leggera".

Come potrebbe giocare la prossima gara Pirlo, dopo la fine del mercato?

"Ha le idee chiare ma all'inizio non riuscirà a realizzarle. C'è un po' di confusione. Alla Juve si deve vincere. hai tre competizioni e qualcosa devi portare a casa. Deve capire che la prima cosa da fare è non prendere gol, quindi serve equilibrio in campo. Ha tanti giocatori bravi tecnicamente ma sotto l'aspetto difensivo non sono il massimo. Non sarà un anno facile per lui".

Troppa fretta nel lasciare Dzeko e prendere Morata?

"Giusto ma il mercato però non è facile per nessuno, soprattutto adesso".