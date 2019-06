TMW RADIO - Cagni: "Sarri è della Juve. Giampaolo pronto per il Milan"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

A parlare dei temi principali di giornata, a TMW Radio, nella trasmissione Maracanà, è stato il tecnico Gigi Cagni.

Sulla panchina della Juventus

"So che Guardiola non è mai stato nei pensieri della Juventus, l'Italia non è appetibile. Sarri è praticamente il nuovo allenatore bianconero: sta diventano un tecnico vero, è cambiato drasticamente. Pochettino? In questo momento in pole c'è Sarri".

Su Giampaolo

"Lui al Milan? Se si vuole da lui bel gioco e che insegni calcio, è prontissimo. Se devi vincere, lui ancora non ha dimostrato questo. Non ha avuto neanche le squadre adatte, a dire la verità. Per lui sarebbe un grande salto di qualità".

Sulla Lazio

"Io penso che Lotito e Tare sono avanti. E poi c'è anche Inzaghi, di sicuro hanno già stabilito la cifra per Milinkovic Savic. Bisogna capire chi ha chiesto Inzaghi, ma Tare è un numero uno per la scelta dei giocatori".