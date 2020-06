tmwradio Carnasciali: "Bisognava aiutare Sarri con un mercato migliore. Bologna ostico"

L'ex calciatore Daniele Carnasciali è intervenuto a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, per parlare dei due match di oggi di Juventus e Fiorentina, ma non solo.

Sarri sostiene di aver lasciato la decisione tattica ai giocatori, ha delegato il comando?

"Il problema di Sarri è che lui durante gli allenamenti prova determinati schemi, ma in partite molte volte saltano. Un Ronaldo in squadra lo vorrei sempre, ma per il gioco di Sarri spesso non è il massimo. Lui vorrebbe deciderla da solo e per come gioca il tecnico è complicato adattarlo. I problemi ci sono per tutti, anche se l'Atalanta ha stravinto ha avuto qualche difficoltà. Risultati e prestazioni si vedranno presto".

Stasera c'è il Bologna.

"Guardiamo le partite con un punto interrogativo, cercando di capire come sarà la ripresa. Dobbiamo aspettare a giudicare, ma il Bologna è un osso duro. Un avversario difficile da affrontare. Sarri era l'allenatore giusto, forse non era giusta la squadra o non avrebbe voluto costruirla così. Sarri è cambiato tanto. Bisogna rendersi conto che quando cambi tanto vai incontro a partite non belle. Se non vince niente, il primo che paga è lui. Bisognava aiutarlo con una squadra diversa".

Ci sono perplessità sulla rosa della Juventus.

"Non si può pensare di avere 11 top player. Sarri non è stato preso per vincere campionato o Coppa Italia, nessuno si strappa i capelli. Vogliono vincere la Champions attraverso il suo gioco, dopo due finali perse. Non se ne parla ma c'è un ritorno col Lione per andare alle final eight e lì anche l'Atalanta può vincere. La Juve in Europa deve confermarsi e provare a vincere".