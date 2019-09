TMW RADIO - Carnevali: "Berardi un campione, lo voleva la Fiorentina"

L'ad del Sassuolo Giovanni Carnevali ha parlato della situazione della squadra a Maracanà, trasmissione del pomeriggio di TMW Radio. Ecco le sue parole:

Sulla squadra

"Abbiamo una grande forza, innanzitutto di avere una proprietà importante che fa della programmazione il suo valore aggiunto. Così si può pensare non solo al domani ma anche guardare più in là. La programmazione ha fatto sì che sia ancora in A. E' una società che è cresciuta con obiettivi ben precisi. Abbiamo lo stadio di proprietà, abbiamo il nuovo centro sportivo. E' importante avere un bilancio sano, quindi lavoriamo con i piedi per terra, sapendo che ogni anno dobbiamo vendere qualche ragazzo di valore per dare equilibrio ai conti. Quest'anno ci siamo riusciti cedendo Demiral e Sensi, ma andandoli a rimpiazzare con il giusto mix tra esperti e giovani".

Su Berardi

"Cosa c'è dietro il suo 'ritorno'? Per ottenere i risultati, occorre il giusto lavoro di tutti. Domenico sta facendo molto bene, ma anche la passata stagione lo ha fatto. Non è solo il gol che determina il valore di una stagione. Gioca con spensieratezza, cosa a cui ha contribuito mister De Zerbi, che crede molto in lui. Lui dà la possibilità di crescere e noi puntiamo su allenatori che credono nei ragazzi. Berardi è stato richiesto da più società, ma abbiamo pensato che fosse giusto continuare con lui. Siamo onorati che sia rimasto, perché è un campione. Chi lo ha cercato? La Fiorentina con più insistenza. Ma con il ragazzo abbiamo deciso di continuare. Anche lui infatti ha a cuore il Sassuolo e sa che può far crescere questo club".

Sulla stagione del Sassuolo

"La Serie A è ancora più difficile quest'anno. Le squadre medie si sono rinforzate. Tutti dobbiamo avere l'ambizione di poter credere in un risultato importante. Siamo consapevoli di aver costruito una squadra di qualità, che può avere di più rispetto agli scorsi anni. Se vuoi andare in EL, devi sperare che qualche squadra di livello possa avere delle difficoltà. Noi però abbiamo l'obbligo di ambire a qualcosa d'importante. Dobbiamo puntare in alto, per fare qualcosa di buono".

Su Demiral

"La Juventus ha giocatori importanti. Lui ha tutte le qualità per diventare un giocatore determinante. Se fosse rimasto ancora un anno con noi ,avrebbe fatto il percorso di maturazione che ancora gli manca. Ma ha grandi qualità fisiche e tecniche. Stando alle spalle di Bonucci e Chiellini, potrà imparare molto. Diventerà una pedina importante della difesa juventina".

Su Sensi

"Lo sapevamo che aveva le qualità di poter giocare in un grande club. L'Inter è stata la più veloce. C'erano anche altri club, perfino stranieri. Normale che sia sotto i riflettori. E' un ragazzo intelligente, per questo migliorerà ancora di più".

Sul campionato

"Il Napoli ha qualcosa in più rispetto alle altre. Squadra e tecnico possono ambire a stare lassù. Ma attenzione all'Inter, l'acquisto migliore è Conte..."