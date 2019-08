TMW RADIO - Carpeggiani: "Grande Tare, la Lazio farà grandi cose"

Il procuratore Bruno Carpeggiani è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, durante Stadio Aperto, per parlare di calciomercato.

Su De Paul

"Fiorentina? Se non gli danno ciò che vuole Pozzo, non si muoverà da Udine. L'Udinese vende non per necessità. Se vogliono una certa cifra, non si muovo da quella. E' stata sempre quella la politica aziendale."

Sul mercato prorogato

"Non serve a niente. Una società non può arrivare al 30 e non sapere chi gioca".

Su Di Francesco

"E' stato molto bravo a stare zitto a Roma, ma ne ha subìto le conseguenze. Sì alla Samp troppo veloce? E' vero che fa fatica a fare mercato, ma se ha scelto, deve pensare che è la scelta migliore. Lui è bravo e lavorerà con chi gli danno. Per l'sonero dalla Roma non so quanto ha sofferto. Non dico che era sollevato, ma si è sempre dimostrato un uomo forte. E lo dimostrerà anche alla Samp".

Sul mercato del Napoli e sulla Lazio

"Ormai su James c'hanno messo una pietra sopra. Ha comunque una grande squadra, Koulibaly-Manolas è una grande coppia anche a livello europeo. Ho visto giocare la Lazio contro la Samp e ha fatto una grande partita. Per me è una squadra importantissima. Tare è un grande ds".

Su Icardi

"E' fortissimo, ma non si può arrivare a questa situazione. Marotta si dice fiducioso? Lo spero per lui. Ma può stare fermo uno come Icardi? Il prestito è l'extrema ratio".