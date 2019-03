Carpeggiani: "Esonero DiFra assurdo. Zaniolo grande intuizione"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il noto agente Bruno Carpeggiani, è intervenuto ai microfoni di MC Sport nel corso del Live Show: "Questa Italia mi piace molto, Mancini ha gettato nella mischia questi giovani che sono molto forti. Se l'Italia si fosse qualificata ai Mondiali, forse tutto questo non si sarebbe visto. Chi mi ha stupito di più fra i giovani? Senza dubbio Zaniolo e Mancini, senza dimenticare Barella. Bernardeschi è diventato un giocatore straordinario. Anche in porta, con Donnarumma e Meret, siamo messi molto bene. Chiesa e Insigne? La loro classe non è in discussione, sono due grandi campioni.

Di Francesco? L'esonero non ha senso, spero di vederlo presto su una panchina di serie A. È un tecnico serio e preparato. Ha avuto il coraggio di lanciare Zaniolo in casa del Real Madrid.

Il prossimo mercato? Sarà sicuramente frizzante e movimentato. Le quattro che andranno in Champions avranno un bel gruzzolo da spendere. La Roma sicuramente dovrà cambiare molto.