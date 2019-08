TMW RADIO - Colantuono: "Atalanta sarà la sorpresa in Champions"

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

A Stadio Aperto, nel pomeriggio di TMW Radio, è intervenuto per parlare dei maggiori temi di attualità il tecnico Stefano Colantuono.

Su Lukaku

"Un attaccante che per quello che vuole fare Conte ha tutte le qualità giuste. Ha dato già la sua impronta, vuole giocare col 3-5-2 come al tempo della Juventus, con gli esterni molto alti e le due punte. Lukaku a cui potrebbe aggiungersi anche Dzeko. Vedremo se riusciranno a raggiungere questo obiettivo, se terranno Lautaro. L'idea non è male comunque, hanno preso un giocatore importante".

Sull'Atalanta

"Sono convinto che saranno la sorpresa della Champions. Spero prendano le squadre migliori, che si accorgeranno subito cosa vuol dire prendere l'Atalanta, che quando è in giornata è molto difficile giocarci contro. Per Muriel può essere la stagione della consacrazione. L'Atalanta vuole fare bene e farà bene".

Su Bruno Fernandes

"Era già forte, l'unico problema che aveva era l'aggressività. Ma ha tante qualità, sa calciare bene, ha corsa. Serviva un po' di continuità, che ora ha acquisito. Sono contento per lui".

Sul Palermo

"Eravamo una bella squadra, c'erano tanti giocatori di talento. Peccato si riparta da così indietro. Speriamo che sia un anno zero per ripartire e ritornare in alto".

Su Bonaventura

"Mi dispiace per gli infortuni, ma è un bravo ragazzo con qualità. Non è facile trovare ragazzi così talentuosi. E' un acquisto importante per Giampaolo, può giocare come mezzala o trequartista. E' uno di qualità che piace a Giampaolo. Si ritaglierà il suo spazio e sarà un'arma in più per il Milan".

Su Duvan Zapata

"E' esploso, sono contento per lui. Ha fisico e qualità tecniche. Bravo a come lo ha gestito Gasperini, che lo ha esaltato con quel tipo di gioco".