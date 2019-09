TMW RADIO - Collovati: "Conte, messaggio alla squadra in chiave derby"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

A Maracanà, trasmissione di TMW Radio, per parlare di Champions è intervenuto l'ex calciatore e ora opinionista Fulvio Collovati.

Su Inter e Napoli

"Dichiarazioni di Conte? Sono in chiave Milan, ha lanciato un messaggio alla squadra dandosi del somaro. Il Napoli ha giocato una splendida partita, meritava il gol anche prima. Il rigore? Ho molte perplessità. Il sorriso di Klopp a fine partita la dice tutta. Ma il Napoli ha giocato bene. L'Inter è più da campionato, anche se non si può tralasciare la Champions. Il Napoli farà come lo scorso anno, nel senso che punterà sul campionato però non facendo male in Champions".

Su Conte

"Limiti europei? No. Con lo Slavia Praga dovevi vincere, ma loro erano alla decima partita stagionale ufficiale. Sulla qualità l'Inter è la migliore, ma dal punto di vista fisico ha fatto fatica. Le squadre di Conte la mettono su fisicità e carattere, cosa che ancora non c'è al momento. Lo Slavia poteva portarsi ancora più avanti. E' un risultato che premia oltre ogni merito l'Inter".