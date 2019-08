TMW RADIO - Crippa: "Napoli, Icardi sarebbe determinante"

© foto di Federico De Luca

L'ex calciatore Massimo Crippa è intervenuto durante il pomeriggio di TMW Radio, a Maracanà, per parlare di Napoli e non solo.

Sul centrocampo del Napoli

"Ha Zielinski, Fabian Ruiz, manca forse qualcuno che abbia più determinazione come Allan. Ho visto Elmas, è un buon giocatore e può fare molto bene. Ha qualità".

Su Icardi

"Sarebbe la ciliegina sulla torta per il Napoli. Così ti avvicineresti molto alla Juve, perché se ritrova la via del gol e l'entusiasmo, è determinante".

Su Lozano

"Chi rischia con il suo arrivo? Conoscendo Ancelotti, tutti i giocatori troveranno il loro spazio. E saranno tutti contenti di essere in organico. Lozano è arrivato ora, avrà bisogno di conoscere il campionato".

Sul Torino

"Non ci voleva la sconfitta in casa contro il Wolverhampton. E' una squadra difficile da affrontare e sarà dura ribaltare il risultato ma spero possa farcela. Nkoulou? Non lo conosceva nessuno, si è messo in mostra però poi ecco che ti svegli con un atteggiamento sbagliato e rovini tutto. Può ricucire il rapporto? Era diventato uno dei giocatori più importanti, ma potrebbe non accadere questo".

Sul Parma

"Ha fatto una scalata incredibile, anche quest'anno, se ripete questa impresa della salvezza, devono essere molto felici tutti, società e tifosi. Sta mettendo dentro giocatori d'esperienza, ha riconfermato Inglese, piano piano tornerà a dire la sua. Ma ci vorrà del tempo".