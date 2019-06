TMW RADIO - Cubero (MundoDeportivo): "Parole Guardiola inequivocabili"

© foto di Imago/Image Sport

Cristina Cubero, nota giornalista del Mundo Deportivo, ha chiarito la situazione relativa all'intervista del tecnico spagnolo allo stesso quotidiano: "Guardiola ci ha confermato che non prenderà nessun anno sabbatico. Ha detto di voler chiudere il ciclo col Manchester City, ha tanta gente fidata lì. Per i prossimi due anni non si muoverà. Solo tra due anni dovrete preoccuparvi del futuro di Guardiola, considerando anche il suo amore per l'Italia. La Serie A è l'unico campionato con cui non si è mai confrontato".