tmwradio D'Amico: "Contento per la ripresa. Chiellini indelicato con Sarri"

L'ex calciatore e opinionista Vincenzo D'Amico ha parlato ei temi del momento a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio.

Un commento libero sulle ultime notizie che riguardano la Serie A:

"Gioia per la ripresa del campionato, non vedevo l'ora. Per il resto non capisco la decisione della Francia".

Dunque si riprenderà il 13 giugno:

"E' stato scelto il male minore. Alla fine bisognava tirare le somme. Probabilmente era la soluzione migliore. Potremmo andare incontro a qualche problema, ma salviamo 300mila persone che continueranno a lavorare nel calcio".

Cosa ne pensa del caso Lazio, con allenamenti in gruppi, poi smentiti dal club:

"Non capisco questa uscita, sembra quasi fatto per fare la spia questo articolo. Non era una partitella ma un allenamento a distanza".

Come commenta le parole di Chiellini sul suo libro sul Sarri e il gioco?

"Per me può mettere un po' in difficoltà il tecnico, è come sminuirlo. E' stato indelicato. La Juve di Sarri, e questo è certo, non è mai esistita. La squadra ha tentato di seguirlo, ma quando hai CR7, vai a dirgli cosa deve fare...".