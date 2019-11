TMW RADIO - D.Canovi: "Balotelli, un'altra occasione mancata"

© foto di Federico De Luca

Il procuratore Dario Canovi a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato dei temi del momento riguardanti il calcio italiano.

Su Ibrahimovic

"Se arrivano le squadre inglesi, c'è poco da fare. Hanno altri mezzi economici, l'Italia così esce dal gioco. La Premier è sempre in vantaggio. Se Mourinho lo vuole, è perché vede la possibilità di farli giocare insieme. Voci per far alzare da Raiola l'ingaggio? Le offerte economiche importanti per lui credo ce ne siano poche, vista l'età. Non credo che siano disposti a dargli un anno e mezzo di contratto".

Su Balotelli

"E' un'altra occasione mancata. Mi dispiace, perché mi è simpatico. Certi fatti sono stati la rovina della sua carriera. Tanti se ne sono buttati via di talenti. Nel calcio ci vuole cuore, testa e gambe. La testa è la cosa più importante. L'ultimo è stato Osvaldo, che tecnicamente aveva doti al di sopra della media. Si meritava una carriera diversa. Gascoigne? Gli infortuni sono anche dovuti a come si vive. Se sei sregolato, hai degli infortuni, chi fa il giusto e conduce una vita professionalmente sana, è meno soggetto ad infortuni".

Sulla Lazio

"Con il Sassuolo non sarà facile ma abbordabile. Vincere a Reggio Emilia sarebbe un passo importante. Sarà un ostacolo difficile l'Atalanta per la Juventus, ma se dovesse perdere la squadra di Gasperini, sarebbe un'occasione distanziare i bergamaschi in classifica".

Sul Napoli

"L'unico che può tirare fuori dai problemi il Napoli è Ancelotti. I giocatori sono con lui, anche se quando lo hanno lasciato andare da solo in ritiro, hanno commesso uno sgarbo nei suoi confronti. Non invidierei chi andrà al suo posto".

Su Roma-Brescia

"Non esistono partite facili. Adoro Tonali, ma Zaniolo può diventare un grande giocatore. L'Italia ha la fortuna di avere 5-6 giocatori di caratura internazionale, e ci sono questi due".