tmwradio D. Canovi: "Juve sottotono, così rischia lo Scudetto contro Lazio e Inter"

A dire la sua sui temi del momento a TMW Radio, durante Maracanà, è stato il decano dei procuratori Dario Canovi.

Il Torino si gioca molto in questo finale di campionato. Quanto rischia?

"Non rischia. Ci sono altre che rischiano. Ora però comincia un nuovo campionato, con tutte le problematiche e i punti interrogativi che comporta. Magari può esserci un Torino splendente. Rischia molto la Juve, che ho visto molto sottotono".

Un giudizio su Paratici e Nedved:

"Non può essere negativo, visto quello che hanno vinto. E' vero, c'era anche Marotta con loro, ma c'era soprattutto Paratici".

Che ne pensa di Sarri?

"Sarri ha vinto una Europa League. Con il Napoli ha fatto il record di punti, non può essere diventato brocco di un colpo. Prima di dire che alla Juve hanno sbagliato aspetterei la fine di campionato. Sono sempre primi in classifica. Ma se giocano così, rischiano. Se Lazio e Inter stanno bene, rischiano davvero. Gli errori dal dischetto sono il segno di una situazione fisica non perfetta".

Un pensiero sulla situazione di Petrachi nella Roma, da separati in casa:

"Alla Roma nascono per forza. Se si discute con il proprietario, queste sono le conseguenze. La situazione è tra le più gravi del calcio italiano, ha un debito solo quest'anno di 180 milioni. E' già scomoda la posizione di Petrachi, anche per quello che lui ha fatto nella stagione. Epurare tante persone in un club vuol dire che vinci o hai il mondo contro. Pallotta? Non si può gestire poi una squadra da Boston".