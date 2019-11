TMW RADIO - Daino: "Milan, sì allo scambio Piatek-Kean"

© foto di Federico De Luca

L'ex difensore Daniele Daino a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha detto la sua sul momento del Milan.

Sul caso telefonini nello spogliatoio rossonero

"Sono rimasto allibito. Quando le cose non vanno bene, appena esce una cosa crea confusione. Chi vuole usare il telefonino in camera può farlo, ma non nello spogliatoio prima di entrare in campo. Ma l'allenatore, i dirigenti, il team manager, non dice più niente nessuno? Ora è tutto concesso al Milan? Ma Ibra poi: lo vogliono prendere per risistemare le regole dello spogliatoio? Sarebbe una sconfitta dirigenziale. Le regole, la comunicazione, si è persa. Non riconosco più il Milan".

Sul possibile scambio Kean-Piatek

"Sta attraversando un momento difficile il polacco, è lontano parente di quello visto al Genoa e di quello arrivato al Milan. Non si riconosce più, fatica a fare gol. Non avere una prima punta che fa gol, diventa tutto più complicato. Il Milan non può più aspettare. Ci può stare lo scambio, Kean è un giocatore che si è dimostrato in Italia di saperci fare. Ha grande velocità, per caratteristiche può andare bene al Milan, poi è giovane e rientra nella filosofia della società. Certo, forse non è una prima punta ma una seconda di movimento. Ci può stare se arriva Ibrahimovic".