TMW RADIO - Damiani: "Inter, Vidal l'incursore che manca a Conte"

© foto di Emiliano Crespi

L'ex giocatore e procuratore Oscar Damiani ha detto la sua sul calciomercato in diretta a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio.

Su Kulusevski e Ibrahimovic

"Ibra mi auguro di rivederlo come quando ha lasciato il Milan. E' passato di tempo ma ha grande personalità e può aiutare questa squadra, che non ha grandi obiettivi. Può aiutare a far crescere i giovani e dare quella voglia di vincere che serve. Kulusevski è un ragazzo con grandi prospettive, non ho ancora capito che ruolo abbia. Io lo vedo più dietro le punte. E' giovane ma ha già dimostrato di giocare ad ottimi livelli. E' uno dei migliori in Europa".

Su Bernardeschi dopo l'acquisto di Kulusevki

"Non credo che arriverà a gennaio ma a giugno. In sei mesi possono cambiare tante cose. Vedremo cosa farà Bernardeschi. Ora Sarri avrà tante opzioni in attacco. Haaland? Uno come lui può diventare molto importante. E' stato acquistato ad una cifra importante, dobbiamo vederlo alla prova di un campionato importante come quello tedesco".

Su Vidal

"E' un giocatore che ha carattere, personalità, forza fisica. E' quell'incursore che manca all'Inter. Sarebbe un grande acquisto. Non so quanto potrà costare e quanto il Barcellona voglia darlo via. Se lo prende l'Inter, sarà ancora più competitiva e può dare filo da torcere fino all'ultimo alla Juventus per lo scudetto".

Sul calciomercato

"Solo il campo dirà se questi giocatori avranno fatto il bene delle loro società. Ibra potrebbe cambiare le sorti del Milan, anche se non so quanto possa reinserirsi nella lotta per un posto in EL o in Champions".

Su Joao Felix

"Non ha grande fisicità ma grande tecnica. Ha le qualità per diventare uno dei miglior giocatori europei. E' rapido, fa gol, può diventare davvero un nuovo Neymar".

Su chi consiglierebbe alle big italiane

"Cyprien del Nizza è molto interessante e potrebbe essere utile, magari per il Milan".