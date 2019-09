TMW RADIO - De Canio: "Juve, Matuidi in difesa scelta logica"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Mister Luigi De Canio è intervenuto durante Maracanà, trasmissione di TMW Radio, per parlare dei temi di attualità.

Sulla Juventus

"Matuidi in difesa? E' l'unica opzione proponibile. Cuadrado basso a destra non è una novità. Matuidi giocherebbe qualche metro più indietro. Certo, non è un vero difensore ma ha attitudini difensive. Sarà guidato dai compagni e quindi non sarebbe una cosa impossibile per lui. Sarebbe una scelta logica questa".

Su Emre Can

"Lui dietro? L'allenatore ricorre a certe situazioni quando ha necessità impellenti. Finchè si hanno calciatori adatti al ruolo, non credo che sperimenti. Se dovesse fare il difensore, è solo perché c'è necessità".

Su Dybala

"Trequartista? Se l'allenatore lo chiede, il giocatore si adatta. Poi il giocatore può dare segnali positivi in tal senso. Lui con Higuain e Ronaldo sarebbe un attacco unico, anche se c'è bisogno anche di difendere. Serve una disponibilità al sacrificio. Con Allegri è successo, con alterne fortune".

Sulla difesa del Napoli

"E' una squadra iper-offensiva, che ancora non riesce a difendere bene come squadra. La coppia Manolas-Koulibaly funziona. Manca Albiol? Lui era più esperto, mentre Manolas è più difensore. Spingendo gli esterni, i centrali devono essere rapidi e bravi a chiudere gli spazi. Col Cagliari nella ripresa ha dominato, ma il calcio è questo, vieni punito da un episodio".