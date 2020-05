tmwradio De Canio: "Roma, Fonseca una bella sorpresa. All'Inter manca continuità"

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è intervenuto mister Luigi De Canio. Ecco le sue parole:

Timo Werner con Cavani coppia più forte della coppia Lukaku-Lautaro. E' così?

"Un giocatore come Lautaro, con le potenzialità economiche che ha l'Inter e la voglia che ha per tornare grande, deve tenerlo. L'Inter ha già speso molto per Lukaku, che è un pallino di Conte, non credo possano arrivare Cavani e Werner. Lautaro poi ha le stimmate del grande attaccante".

E' pronta l'Inter per vincere?

"Ha toccato vette elevatissime, vedi con il Barcellona. Manca però una certa continuità e il cambiamento che si prospetta forse è per andare subito a vincere qualcosa".

Una parere su Fonseca, allenatore della Roma:

"Estremamente positivo, la vera sorpresa del campionato. Le premesse non erano buone in casa giallorossa, c'era la possibilità che potesse sfaldarsi. In una piazza così importante è riuscito a compattare la squadra e l'ambiente. Prima degli infortuni di Zaniolo e altri ha fatto davvero belle cose".

E Sarri? Come valutarlo?

"Non ha superato l'esame pienamente. La qualità del gioco non si è vista se non a sprazzi. Ha però delle attenuanti grandissime. Una squadra che per tanti anni gioca un certo calcio ha bisogno di tempo per cambiare filosofia. Servirà del tempo per portare tutti i suoi concetti in bianconero. Ma ha bisogno anche di vincere".